Глава ОКР Жуков: мы оставили положительное впечатление

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков дал оценку выступлению российских спортсменов на Олимпиаде в Южной Корее. По его мнению, несмотря на все трудности, связанные с допинговыми скандалами, финал Игр в Пхенчхане для нас получился счастливым.

"Олимпиада была очень сложная для нас во многих своих проявлениях, но ее финал, конечно, получился счастливым. Была победа хоккеистов, успешное выступление наших фигуристов, лыжников. В общем, я считаю, мы оставили положительное впечатление", — цитирует ТАСС Жукова.

Напомним, что на Играх в Южной Корее российские олимпийцы завоевали 17 наград (2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей). 26 февраля спортсмены из России возвращаются домой.