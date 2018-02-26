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26 февраля 201809:32 Антон Подковенко

В моей башне много бойниц: Александру Проханову - 80 лет

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Писателю и публицисту Александру Проханову исполняется 80 лет. Как инженер-ракетчик по образованию пришел в литературу?

Этим картинам — Александр Проханов называет их "лубками" — больше 30 лет. Писатель сам иллюстрировал свою первую книгу, правда, рисунки так и не вышли, не сложилось. А вот книга о страннике, который путешествует по России, увидела свет и называется "Иду в путь мой". 80 лет – "это башня", говорит писатель.

"Чтобы залезть на эту башню, нужно преодолеть огромное количество ступеней, и там, на вершине этой башни, замурованный в эту огромную каменную крепостную башню, возникает странное ощущение и загадочность самого твоего появления в жизни", — объясняет Александр Проханов, писатель, главный редактор газеты "Завтра".

Проханов почувствовал, что не может не писать, после вуза. Молодой инженер-ракетчик вдруг уехал в Карелию работать лесником. Возвышенное представление о жизни и мире, по выражению писателя, ему внушали воспоминания детства: дубовый письменный стол с кляксами чернил, фамильный книжный шкаф, зачитанный том Пушкина, изданные до войны книги Пастернака и память об отце, убитом под Сталинградом.

"Вся русская литература, вся, начиная от "Слова о полку Игореве", кончая сегодняшними художниками, конечно, включая "золотой век" — Пушкин, Баратынский, Лермонтов, включая великих Толстого и Достоевского, божественный "серебряный век", советская военная проза и поэзия — все это одна и та же огромная книга, которую невозможно разрезать", — уверен Александр Проханов.

К военной литературе у Проханова отношение особое. Он много писал о войне: "Седой солдат", "Записки на броне", "Восточный бастион". Афганистан, Чечня, Ангола, Никарагуа — как журналист "Литературной газеты" и "Правды", как член Союза писателей, Александр Проханов собрал действительно уникальный опыт.

"Я писал атомную триаду Советского Союза, ходил в автономное плавание, летал на стратегическом бомбардировщике, а потом все эти войны, в итоге 19 войн, где мне довелось побывать, начиная от Даманского и кончая Донбассом и Сирией сегодняшней! Это все писательство, а такая журналистика, публицистика, она началась с перестройки", — рассказывает Александр Проханов.

90-е годы Проханов называет "безнадежной порой", когда одно государство рухнуло, а другое еще не возникло. Но со временем все изменилось.

"И сегодня я внимательно наблюдаю рождение этого побега, и вижу, что мы находимся на восходящей дуге этой траектории. Мы еще не достигли цветения, не достигли вот этой вершины, амплитуды, и логика русской истории, законы глубинные русской истории – они нас протолкнут через игольное ушко всех огорчений, неприятностей и трагедий", — объясняет Александр Проханов, писатель, главный редактор газеты "Завтра".

У писателя Проханова выходят сразу несколько новых книг. Проханов-редактор весь в текущей работе: летучки, встречи, вычитка материалов. Если 80 лет — это рубеж, мэтр проходит его легким шагом.

"Я не чувствую себя обделенным вдохновением, и моя башня, которую я вам сказал, она не является башней из слоновой кости. В этой башне много бойниц, из которых я могу обстреливать мир, и куда из мира ко мне прилетают крылатые ракеты, а иногда и живые цветы; поэтому я работаю и нахожусь сейчас не на излете своих сил, во всяком случае!" – уверен Александр Проханов.

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