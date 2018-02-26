На юге Москвы вор вынес из квартиры 16,5 миллионов

Из квартиры на юге Москвы похищены деньги и украшения на сумму более 16,5 миллионов рублей, передает "Интерфакс".

Как сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции, в воскресенье в дежурную часть обратилась жительница Москвы с сообщением о том, что из ее квартиры на Кировоградской улице похищены деньги и украшения.

По данным следствия, взломав замок, похититель украл 10 миллионов рублей, $100 000 и ювелирные украшения.

Отмечается, что кража совершена в период с 14:00 22 февраля по 12:00 25 февраля. Общий ущерб составил 16 миллионов 676 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".