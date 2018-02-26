Футболисты России осенью сыграют с Чехией и Германией

Российский футбольный союз окончательно утвердил список соперников национальной сборной по контрольным матчам на календарный 2018 год. Осенью подопечные Станислава Черчесова встретятся в товарищеских играх с командами Чехии и Германии.

Встреча с национальной сборной Чехии пройдет 10 сентября на одном из стадионов в России, а игра с немецкой бундестим пройдет 15 ноября на выезде. Города, стадионы и время начала игр будут объявлены позднее.

Напомним. Что перед чемпионатом мира 2018 года наша сборная сыграет с Бразилией (Москва, 23 марта), Францией (Санкт-Петербург, 27 марта), Австрией (Инсбрук, 30 мая) и Турцией (Москва, 5 июня). Осенью наша команда стартует в континентальной Лиге наций, где проведет по две игры с Турцией и Швецией.