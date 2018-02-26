Пьяный авиапассажир набросился на питерского полицейского из-за национального спора

Предпринявший несколько попыток улететь из Санкт-Петербурга 39-летний мужчина в очередной раз не попал на рейс в Красноярск — изрядно приняв 23 февраля на грудь, он еще в здании аэропорта повздорил с парой пассажиров, а потом с боем пытался прорваться в салон самолета, но в итоге оказался отделе полиции. Впрочем, и тут ему хватило задора и прыти, чтобы подшить к административному протоколу уголовное дело.

"Меня просто этот дебил достал! Какой он сотрудник? Он дебил!" — таков был вердикт оставшегося на земле мужчины, который, будучи прикован наручниками к скамейке, умудрился ударить ногой расспрашивавшего его стража порядка. В последнем несостоявшегося пассажира смутила национальность, при этом он проигнорировал все призывы "не разжигать".

Выплеснув негатив, задержанный предложил полицейским устроить перекур, в ходе которого, как отмечает "Фонтанка", и признался, что уже не первый раз пропускает свой вылет. В ближайшее время подняться в воздух ему вряд ли представиться возможность, поскольку мужчину ждут разбирательства в рамках заведенного на него уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти.