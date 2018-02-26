Минтруд хочет повысить пособие по безработице

Министерство труда и социальной защиты планирует повысить пособие по безработице, передает "Интерфакс".

Для этих целей ведомство разработало законопроект, который не только повысит минимальный и максимальный размер пособия, но и упростит условия признания гражданина безработным. Также документ коснется условий назначения выплат и сроков.

Документ разместят для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее глава Счетной палаты Татьяна Голикова раскритиковала размеры пособия по безработице в России и порядок его выплаты. Она указала, что даже самое большое пособие – 4900 рублей – не дотягивает до половины минимального размеры оплаты труда.