Global Virome: вирусы-убийцы человечества вычислят до атаки

Как сообщает журнал Science, на днях начал работу проект "Глобальный виром" (Global Virome), призванный выявлять опасные вирусы до того, как они атакуют человечество. Речь идёт о "переписи" вирусов, переносчиками которых являются животные, и распознавании среди них патогенов, способных заразить человека.

До сей поры человечество боролось с вирусными инфекциями по схеме "стимул – реакция". Вирусами никто не интересовался, пока они не начинали массово убивать людей. И тогда специалисты в авральном режиме принимались за разработку вакцин и лекарств (так было, в частности, с последними вспышками вирусов Зика и Эбола). Пока же учёные проводили свои изыскания, пациенты умирали. Наконец способ лечения находили (или не находили), и эпидемия утихала. Но через некоторое время объявлялся новый смертоносный вирус, и всё повторялось заново.

Большая международная группа единомышленников, включающая учёных, бизнесменов и представителей правительственных организаций решила разорвать этот порочный круг и начать игру на опережение.

Дело в том, что самыми громкими вирусными эпидемиями последних лет мы обязаны братьям нашим меньшим. Например, вирус птичьего гриппа передался людям от пернатых, в огромном количестве выращиваемых на фермах в Китае. Эпидемия СПИДа, о которой до 80-х годов прошлого века не было и речи, началась после "паса" соответствующего вируса человеку от обезьян.

По оценкам экспертов, в популяциях млекопитающих и птиц циркулирует 1,6 миллиона неизвестных науке вирусов, из которых 650–840 тысяч потенциально опасны для людей.

В рамках проекта Global Virome учёные хотят провести "перепись" этих вирусов и создать их "экологические профили". Для каждого патогена требуется выяснить, какие виды он заражает, где на земном шаре встречается и так далее. Полученная информация позволит загодя выявить потенциально опасные инфекции и разработать вакцины и лекарства против них.

Отметим, что "Глобальный виром" является "наследником" проекта PREDICT, в рамках которого уже открыто около 1000 вирусов. Эта программа действует более чем в 35 странах. Исследователи концентрируются на зонах повышенного риска, где вмешательство человека активно преобразует дикие природные ландшафты. Именно здесь может "всплыть" опасная инфекция, с которой человечество ранее никогда не встречалось.

В рамках проекта Global Virome эта работа будет продолжена в качественно иных масштабах. Уже в текущем году начнутся полевые исследования в Китае и Таиланде.

Разумеется, такая работа потребует немалых средств. Но, по оценкам экспертов, затраты составят лишь 10% от суммы, потраченной на борьбу с последствиями разгула вируса Эбола.

К тому же проект должен принести немалую "побочную" пользу. Авторы сравнивают его с проектом "Геном человека", подхлестнувшим развитие технологий анализа ДНК. Разработанные тогда методы ныне используются биологами чуть ли не ежедневно.

Так и Global Virome может подарить человечеству новые технологии изучения вирусов и борьбы с ними. Кроме того, возможно открытие возбудителей различных заболеваний, природа которых пока остаётся загадкой для медиков (например, некоторых видов рака и психических расстройств).

Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о таких масштабных проектах, как "Микробиом Земли" и прочтение "иммунной летописи" человека.