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Удивительный микромир бактерий и вирусов 5 часов назад
Global Virome: вирусы-убийцы человечества вычислят до атаки
Опасные патогены будут выявляться до "атаки на человечество", а не после неё.
Фото Global Look Press.
Как сообщает журнал Science, на днях начал работу проект "Глобальный виром" (Global Virome), призванный выявлять опасные вирусы до того, как они атакуют человечество. Речь идёт о "переписи" вирусов, переносчиками которых являются животные, и распознавании среди них патогенов, способных заразить человека.
До сей поры человечество боролось с вирусными инфекциями по схеме "стимул – реакция". Вирусами никто не интересовался, пока они не начинали массово убивать людей. И тогда специалисты в авральном режиме принимались за разработку вакцин и лекарств (так было, в частности, с последними вспышками вирусов Зика и Эбола). Пока же учёные проводили свои изыскания, пациенты умирали. Наконец способ лечения находили (или не находили), и эпидемия утихала. Но через некоторое время объявлялся новый смертоносный вирус, и всё повторялось заново.
Большая международная группа единомышленников, включающая учёных, бизнесменов и представителей правительственных организаций решила разорвать этот порочный круг и начать игру на опережение.
Дело в том, что самыми громкими вирусными эпидемиями последних лет мы обязаны братьям нашим меньшим. Например, вирус птичьего гриппа передался людям от пернатых, в огромном количестве выращиваемых на фермах в Китае. Эпидемия СПИДа, о которой до 80-х годов прошлого века не было и речи, началась после "паса" соответствующего вируса человеку от обезьян.
По оценкам экспертов, в популяциях млекопитающих и птиц циркулирует 1,6 миллиона неизвестных науке вирусов, из которых 650–840 тысяч потенциально опасны для людей.
В рамках проекта Global Virome учёные хотят провести "перепись" этих вирусов и создать их "экологические профили". Для каждого патогена требуется выяснить, какие виды он заражает, где на земном шаре встречается и так далее. Полученная информация позволит загодя выявить потенциально опасные инфекции и разработать вакцины и лекарства против них.
Отметим, что "Глобальный виром" является "наследником" проекта PREDICT, в рамках которого уже открыто около 1000 вирусов. Эта программа действует более чем в 35 странах. Исследователи концентрируются на зонах повышенного риска, где вмешательство человека активно преобразует дикие природные ландшафты. Именно здесь может "всплыть" опасная инфекция, с которой человечество ранее никогда не встречалось.
В рамках проекта Global Virome эта работа будет продолжена в качественно иных масштабах. Уже в текущем году начнутся полевые исследования в Китае и Таиланде.
Разумеется, такая работа потребует немалых средств. Но, по оценкам экспертов, затраты составят лишь 10% от суммы, потраченной на борьбу с последствиями разгула вируса Эбола.
К тому же проект должен принести немалую "побочную" пользу. Авторы сравнивают его с проектом "Геном человека", подхлестнувшим развитие технологий анализа ДНК. Разработанные тогда методы ныне используются биологами чуть ли не ежедневно.
Так и Global Virome может подарить человечеству новые технологии изучения вирусов и борьбы с ними. Кроме того, возможно открытие возбудителей различных заболеваний, природа которых пока остаётся загадкой для медиков (например, некоторых видов рака и психических расстройств).
Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о таких масштабных проектах, как "Микробиом Земли" и прочтение "иммунной летописи" человека.
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