В Москве пустили движение по первому участку Большого кольца подземки

В Москве пустили движение по первому участку Большого кольца подземкиЧитайте нас в Telegram
Для пассажиров открыты сразу пять станций в северо-западной части столицы. Теперь метро станет ближе еще для десятков тысяч горожан.
Первый участок Большой кольцевой линии — теперь не в планах, а на карте Московского метрополитена. Состав за составом — с привычным для пассажиров интервалом поезда идут через пять новых станций. Так они ходили последние несколько недель — в тестовом режиме, чтобы все досконально проверить.
"Идет проверка рельс, их готовности, контактного рельса по напряжению. Отлаживаются датчики и переключение стрелок, поэтому большое, длительное время поезда проходят, накатывают и знакомятся непосредственно с перегонными тоннелями", — рассказал инженер производственно-технического отдела подрядной организации Александр Шаймухаметов.
Новые станции — это "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр". На маршруте есть шесть пересадок: на три радиальные линии метро и на три платформы МЦК.
Вагоны пока полупустые, но это лишь потому, что пока еще не все знают об открытии первого участка Большой кольцевой линии. По расчетам, новыми станциями будут каждый день пользоваться не менее 300 тысяч человек.
Интерьеры новых станций удивляют и восхищают, кажется, всех. Жемчужина участка — станция "ЦСКА". Она не просто выполнена в красно-синих цветах клуба: это фактически музей спортивной славы. Пять бронзовых скульптур, посвященных пяти видам спорта, словно парят в воздухе. И, конечно, первыми посетителями станции стали болельщики ЦСКА — такое событие они просто не могли пропустить.
— Главное — на "ЦСКА" кони есть. Это символично, хорошо, ну и вообще — красивая станция!
Этот участок строили около пяти лет в сложнейших геологических условиях. Тоннели пересекаются с несколькими действующими линиями, которые нельзя было останавливать. Работы шли прямо под жилыми домами, школами и больницами.
"Это одна из самых больших линий метро в мире. Она охватит срединные части Москвы и сделает районы гораздо ближе. Доступность будет лучше, комфортность в пути для москвичей станет лучше", — говорит мэр Москвы Сергей Собянин.
Строительство других участков Большой кольцевой линии продолжается. Его планируют полностью завершить в течение пяти лет. А в этом году открываются новые станции на радиальных линиях.
"В этом году у нас год подземного метро: мы планируем полноценно сдать минимум 21 станцию, а так — стремимся до 25 станций сдать. Никогда ещё в истории Москвы в таком количестве единовременно метро не сдавалось — да и в мире, в принципе, таких примеров — единицы", — говорит заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Таблички с указанием новых маршрутов и пересадок установили еще не везде. В ближайшие несколько дней сотрудники метрополитена будут подсказывать пассажирам, как и куда идти, чтобы попасть на новые, открытые сегодня станции.
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