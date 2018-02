Группа байкеров посеяла хаос на шоссе под Бостоном

Два человека оказались в больнице, пятеро были задержаны — таков итог несанкционированного заезда владельцев мото- и квадроциклов по шоссе в окрестностях Бостона, который пресекли полицейские, сообщает CBS Boston. Попытки участников скрыться от стражей порядка попали на видео.

"Они набираются смелости и решают, что могут устраивать свои заезды на наших автомагистралях, чем вызывают множество проблем. Вчера был хороший день, а они решили провести его на шоссе", — посетовал в субботу мэр столицы Массачусетса Марти Уолш.

NEW: Video from 93S chaos in Boston. State Police say 7 people will be arrested. Trooper shot one suspected. Expected to be survive. DA investigating. (IG Video Credit: @str8up_frank) #NBC10Boston pic.twitter.com/mWawqZJuem