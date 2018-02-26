Под Рязанью девочка избивала мальчика-кикбоксера и записывала на видео

В Рязанской области полиция проводит проверку по факту избиения школьницей подростка – запись происшествия появилась в Интернете, передает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.

Ролик на YouTube был выложен 25 февраля и набрал почти 2 тысячи просмотров. На видео девочка избивает знакомого мальчика ногами, весь процесс сопровождается криками: "Ты меня не беси", "За слова надо отвечать". В ответ подросток говорил, что он "не хотел". Ролик заканчивается на том, что к избитому подходят другие подростки, и один из них пытается его поднять.

Полиция выяснила, что инцидент произошел 19 февраля в городе Рыбное. Все лица, участвующие в ролике, установлены.

Подростки учатся в разных школах. По данным Telegram-канала Mash, мальчик занимается кикбоксингом, а девочку не хотел бить, потому что хорошо воспитан. Девочка же состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, иногда приходит в школу в нетрезвом виде.