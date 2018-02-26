На севере Москвы у инкассаторов похитили 4 миллиона

Из инкассаторской машины на Головинском шоссе в Москве неизвестные похитили порядка 4 миллионов рублей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ведется розыск преступников.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, по данным заявителей, похитившие деньги, предположительно, скрылись на автомобиле. На месте работает следственно-оперативная группа.