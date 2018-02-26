В Восточной Гуте открывается ежедневный гуманитарный коридор

Гуманитарная пауза вводится в сирийской Восточной Гуте с 27 февраля для обеспечения эвакуации раненых и больных, а также доставки гуманитарной помощи.

Как передает "Интерфакс", об этом на заседании коллегии военного ведомства заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Он сослался на решение Совбеза ООН № 2401, согласно которому Организация Объединенных Наций обратилась ко всем сторонам сирийского конфликта (кроме откровенно террористических организаций) с призывом на месяц прекратить боевые действия и обеспечить эвакуацию раненых и больных, а также доставку гуманитарной помощи.

Шойгу сообщил о том, что по распоряжению президента России в целях исключения жертв среди гражданского населения Восточной Гуты с 27 февраля с 9:00 до 14:00 ежедневно вводится гуманитарная пауза. Также будет открыт коридор для выхода мирных жителей.

Ранее сообщалось, что проблема Восточной Гуты обсуждалась на совещании Владимира Путина с политическим и военным руководством России.