Студия "Прямого эфира" разрыдалась от истории девочки-леопарда

В очередной своей программе "Прямой эфир" Андрей Малахов представил настоящую российскую сенсацию — уникальную девушку из Якутии Ирину Павлуцкую. Из-за редкой генетической аномалии ее в народе прозвали девушкой-леопардом.

Ирина выросла в детском доме, потому что родная мать, испугавшись внешности дочери, оставила новорожденную умирать в мусорном ведре на стадионе. Спасла девочку женщина по имени Галина Александровна, которая гуляла поблизости со своими детьми и услышала крик. Позднее Ирина попала в детский дом. До шестого класса она была на домашнем обучении, а потом стала учиться вместе со всеми.

Сегодня Ирине – 26, она – известная в Якутии фотомодель, а три месяца назад она встретила такого же "пятнистого" мальчика Никиту Хона. В студии молодые люди встретились и узнали, что согласно ДНК-тесту являются двоюродными братом и сестрой.

В студию пришла и биологическая мама Ирины Мира Васильева, которая встала перед девушкой на колени и стала умолять о прощении. В итоге практически никто в студии не могу сдержать слез.

Как Мира Васильева объяснила свое решение оставить ребенка, почему не пыталась забрать ее домой, и каким Ира видит свое будущее – ответы на эти вопросы в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".