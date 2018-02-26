Миллениалы рискуют стать самым толстым поколением в истории

Сотрудники британской организации Cancer Research UK, которая исследует причины возникновения и методы лечения онкологических заболеваний, отметили, что граждане страны, рожденные в 1980-е — 1990-е годы, больше подвержены ожирению, чем представители старших поколений. Исследователи отмечают, что миллениалы не умеют правильно питаться, сообщает BBC.

"Молодые британцы гонятся за модой на якобы здоровое питание, хотя оно, как правило, ни в какое сравнение не идет с традиционной сбалансированной диетой", — отметила пресс-секретарь Cancer Research UK Лина Болд.

С наступлением среднего возраста лишний вес наберут примерно семь из десяти миллениалов. Среди представителей поколения, рожденных после войны (бэби-бумеров), этот показатель ниже — пять из десяти.

"Мода на боди-позитив косвенно намекает на то, что лишний вес — это нормально, хотя это вовсе не так. Сначала взрослые не считают ожирение проблемой, а затем не видят ее у детей", — отметила Болд.

Сотрудники Cancer Research UK утверждают, что лишний вес увеличивает риск развития 13 видов онкологических заболеваний. Среди них — рак почек, кишечника и груди.

Британцы лидируют по показателям ожирения среди жителей западноевропейских стран. При этом, если верить исследованиям, об опасности, которую влечет за собой лишний вес, знают лишь 15 процентов населения страны.