В Словакии убили первого журналиста за всю историю страны

В словацком городке Велка Мача обнаружено тело 27-летнего журналиста Яна Кучака и его жены. Пару застрелили в собственном доме. Трагедия произошла между 22 и 25 февраля. Гибель Кучака стала первым убийством журналиста в Словакии в истории. Полиция предполагает, что сотрудника СМИ убили из-за его профессиональной деятельности, сообщает Washington Post.

Полицию вызвали родственники пары через несколько дней после того, как Кучак и его супруга перестали выходить на связь.

Кучак работал в одном из словацких интернет-СМИ, расследуя случаи уклонения от уплаты налогов.

В 2017 году журналист подавал жалобу в полицию из-за угроз со стороны местного бизнес мена. Кучак говорил, что стражи порядка никак не отреагировали на его заявление.

Расследовать убийство журналиста распорядились президент Словакии Андрей Киска и премьер-министр страны Роберт Фицо.