Самоходная гаубица перевернулась при погрузке в Калининградской области

Неудачей завершилась погрузка самоходной артиллерийской установки 2СЗ "Акация" на транпортер в Черняховске — гаубица завалилась на бок и упала на землю вверх гусеницами. Один из очевидцев снял на видео момент ДТП.

ЧП произошло в понедельник утром на площади Ленина, где собралось много военнослужащих. Суета привлекла внимание прохожего, который сразу предположил, что боевая техника не достигнет цели, а потому достал телефон и начал снимать.

"Как знал!" — торжествующе произнес он, когда принятая на вооружение в 1971 году САУ перевернулась и рухнула на землю после неудачной попытки заехать на транспортную платформу.

На помощь экипажу бросились наблюдавшие за погрузкой сослуживцы. По предварительным данным, никто из находившихся в кабине людей не пострадал.