Полиция Молдавии: причиной убийства модели Playboy стала ревность

Причиной убийства модели Playboy Анастасии Чекати могла стать ревность. Таковы предварительные данные расследования, которые озвучили полицейские Молдавии. С певицей и звездой глянцевых журналов расправился ее муж. Правда ли, что незадолго до преступления модель выгнала супруга из дома? И за каждый визит к ребенку стала требовать по тысяче евро?

На двери никаких следов взлома, но это лишь свидетельство аккуратной работы оперативной группы. Кишиневским полицейским пришлось вскрывать замок, который был заперт изнутри. Теперь этот факт стал одной из важных улик в деле об убийстве супермодели Анастасии Чекати.

Правоохранители вломились в квартиру, выясняя детали гибели супруга женщины: он разбился, выпав из окна. И в итоге обнаружили еще одно тело и единственного свидетеля убийства — младенца 20 дней от роду.

"Мы пришли к однозначному выводу и отмели любые другие предположения. Причиной трагедии стал межличностный конфликт на почве ревности. Мужчина совершил убийство и самоубийство, чтобы избежать ответственности", — рассказал Александр Пынзарь, начальник генерального инспектората полиции МВД Республики Молдовы.

Анастасия Чекати карьеру модели начала в 16 лет. Вскоре она уже мелькала на страницах всемирно известных журналов и одним лишь взглядом разбивала сердца сотен тысяч поклонников. В последние годы открыла в себе талант певицы, выпустила несколько клипов. Спасти девушку шансов не было: на ее теле криминалисты насчитали целый ряд ножевых ранений. По официальной версии, расправиться с красавицей решил ее собственный муж, 34-летний владелец стоматологической клиники Алексей Митаки. Хотя некоторые родственники бизнесмена верить в это отказываются: якобы и звезда глянцевых изданий, и её супруг стали жертвами неизвестного убийцы, который очень хитро заметал следы. Но сторонников у этой фантастической версии немного. Так что хоронили супругов раздельно.

- Она была верной своей семье. Всегда улыбалась, была душевным и набожным человеком. Ходила в церковь. Мечтала о семье и детях и была очень счастлива, когда забеременела.

В ходе расследования выяснилось: идиллия в семье модели длилась недолго. По некоторым данным, конфликт начался после того, как Анастасия предложила супругу открыть ещё одну клинику, но не в Кишинёве, а в Дубае. Когда стоматолог не потянул новый бизнес-проект, выставила его за дверь и стала требовать по тысяче долларов за каждое свидание с маленькой дочерью. Ревнивец, в свою очередь, заподозрил, что супруга ему изменяет, и в результате схватился за нож. Его отпечатки пальцев на орудии убийства — сейчас главное вещественное доказательство в уголовном деле.

- Это невыносимо трудно — пережить такую трагедию. Это трудно даже вообразить. И уж тем более не передать словами. Вот приехала её сестра из Бельгии. Она, скорее всего, на некоторое время останется с семьёй. Её матери это сейчас очень нужно.

- Анастасия была примером для многих. Нет слов. Красивая, умная, певица, актриса, фотомодель. Человек невероятный, как и её семья. Из того, что я слышала, она нашла свое место в жизни.

Ребёнка, которому не исполнился и месяц, оперативники передали в органы опеки. Сейчас малышка под присмотром врачей. Мама Анастасии уже заявила, что хочет взять внучку на воспитание, но пока девочка остаётся в больнице.

"Пока есть признаки пищевой непереносимости, потому что раньше девочка питалась грудным молоком, а в больнице ее перевели на искусственное вскармливание. Но состояние девочки удовлетворительное, она под наблюдением", — сообщила врач-неонатолог Юлия Гаврелюта.

Последним доводом, который опровергает версию о тщательно спланированном двойном убийстве, стал последний звонок из квартиры фотомодели. Судя по всему, он был сделан, когда Чекати уже была мертва. По некоторым данным, слишком поздно осознав, что натворил, супруг звезды связался с кем-то из близких. Попросил позаботиться о дочери. И повесил трубку.