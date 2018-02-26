Россиянин Швед признан самым ценным баскетболистом февраля в Евролиге

Защитник подмосковных "Химок" и сборной России Алексей Швед был признан самым ценным игроком февраля в Евролиге. Он стал третьим российским баскетболистом в истории европейского турнира, кто добился подобного признания. Ранее этой чести удостаивались Виктор Хряпа и Андрей Кириленко.

Алексей Швед принял участие во всех трех победных встречах своей команды в Евролиге, прошедших в феврале. "Химки" обыграли испанскую "Уникаху" (68:66), литовский "Жальгирис" (84:74) и греческий "Панатинаикос" (78:61).

В последнем месяце зимы баскетболист в среднем за игру набирал 20,7 очка и отдавал четыре передачи. Швед оказался седьмым игроком в истории Евролиги, кому удавалось достичь отметки в 500 очков за сезон, сообщает ТАСС.