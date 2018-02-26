Главного военного психолога Украины обвинили во лжи. Уровень самоубийств в армии все еще высок

Главного военного психолога Украины обвинили во лжи. Уровень самоубийств в армии все еще высокЧитайте нас в Telegram
"Грустная ложь", – так главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос охарактеризовал слова начальника управления морально-психологического обеспечения Минобороны Олега Грунтковского. По мнению государственного обвинителя, уровень самоубийств в армии все еще высок. Из 313 тысяч участников военного конфликта на Донбассе покончили с собой 518 военнослужащих. Причем, сколько из них наложили на себя руки уже "на гражданке" из-за посттравматического синдром, никто не считает.
Статистика за последние два месяца также неутешительная. Еженедельно гибнет по 2 военнослужащих. Всего 16 человек с начала 2018 года. Главный военный прокурор призвал не скрывать данные о самоубийствах и своевременно выявлять посттравматический синдром у бывших и нынешних солдат.
Ранее начальник управления морально-психологического обеспечения Минобороны Украины Олег Грунтковский обвинил Матиоса в пиаре и манипуляциях. Якобы никакой информации о количестве суицидов у него не было и быть не может, так как она засекречена. Однако какого-то роста числа самоубийств Грунтовский не наблюдает.
Кстати, одним из первых тревогу начал бить главный военный психолог ВСУ Олег Друзь. На круглом столе под названием "Психологическая реабилитация участников АТО" он озвучил мнение, что военнослужащие, которые прошли через реальные боевые действия и вернулись к мирной жизни, опасны для окружающих. 98% из них имеют серьезные психологические нарушения, которые могут привести к алкоголизму, наркомании, суициду.
После этого выступления Друзя отстранили от работы. А потом и вовсе уволили.
-
Российские олимпийцы вернулись с Игр в Пхенчхане
- Для мирного населения Восточной Гуты откроют гуманитарный коридор
- В пробе Крушельницкого нашли высокую концентрацию мельдония
- ФСБ: организатор "кокаинового канала" из Аргентины скрывается в ФРГ
- Россиян задержали в Таиланде за секс-тренинги
-
Испанские фанаты с молотками и бензином вышли на "охоту на русских"
- Экс-министр труда найден мертвым. Его жена и сын госпитализированы
- Как Загитова релаксировала после победы: видео попало в Сеть
- МОК оценил исполнение хоккеистами гимна России
- Дебош, устроенный "женой депутата" на борту самолета, попал на видео
-
Первый обзор новейшего фургона Mercedes-Benz Sprinter
- Хит-парад. Самые массовые военные автомобили СССР и России
- Hyundai рассекретила новое поколение кроссовера Santa Fe
- У "Яндекса" заработал собственный каршеринг
- Toyota назвала российcкие цены на обновленный минивэн Alphard
-
Может ли рынок трежерис обрушить акции на 25%
- Цифровая повестка ЕАЭС в эпоху глобализации
- ЦБ РФ ускорит снижение ставки. Почему?
- S&P разогнал стоимость российских акций до рекорда
- Самые богатые города мира
- Подключение банков к Росреестру ускорит ипотеку
-
Вдове и дочери Задорнова не нужно его наследство
- Что можно купить в Барселоне по цене московской двушки
- Нестандартная планировка: от каких идей лучше отказаться
- 5 лучших городов для жизни в России
- 4 способа легально снизить плату за ЖКХ
-
Каким бывает допинг: пиво, вентолин и электрический ток
- Как похудеть на пару килограммов: 3 способа, которые обнаружили ученые
- Красное вино полезно для зубов
- Ай, как больно: почему порезы от бумаги такие неприятные
- 7 мифов о прививках, которые развенчали ученые
-
Торт или мороженое? Чем наградит себя олимпийская чемпионка
- "Красная машина" доехала до финала Олимпиады
- Его слушали советские лидеры. Не стало Валентина Фалина
-
Известного певца друг зарезал на день Святого Валентина
- Следователи выясняют причину смерти девочки в детском саду
- Подозреваемый в педофилии мужчина прошел полиграф
- Суд приговорил к 12 годам колонии москвичку, утопившую дочь в ванной
- Массовая погоня за "бешеной" десяткой попала на видео
-
Nokia воскресила телефон из "Матрицы"
- От микроволновок к умным городам: первый век Panasonic
- Безопасность критической информационной инфраструктуры РФ: коротко о главном
- В Angry Birds теперь можно заработать деньги
- Гид покупателя: доступный смартфон с "высоким" экраном
- Используете uTorrent? В торрент-клиенте нашли серьезную "дыру"
-
Столица примеряет новое кольцо метро
- Социальные патрули: единственный шанс на спасение для многих
- На столичные улицы возвращаются зебры
- В "Аптекарском огороде" началась "Репетиция весны"
- История в миниатюре: уникальная выставка в музее Дмитровского кремля
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Чем чревато заявление Трампа о видеоиграх
- 10 культовых личностей игропрома
- В познавательном режиме Assassin's Creed: Origins "срам" решили прикрыть
- ООН из Civilization внутри реальной ООН оказалась фейком
- Трамп обвинил видеоигры в пропаганде насилия
-
Археологи обнаружили "подпись" библейского пророка Исаии
- Global Virome: вирусы-убийцы человечества вычислят до атаки
- Просмотр телевизора повышает риск возникновения смертельно опасных тромбов
-
"Лед" уже в кино: отзывы критиков
- Сайт "Тухлые помидоры" вычислил пять худших сериалов
- Лучшие полицейские фильмы
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Актриса Елена Захарова рассказала о смерти дочери и предательстве мужа
- Исповедь певицы Кати Семеновой: "Муж хотел моей смерти!"
- Карине Мишулиной угрожают расправой фанаты Тимура Еремеева
- После ухода Державина Бабаян нашла силы раскрыть правду о муже
-
Кинокритики начали голосование за будущих лауреатов "Оскара"
- В Мексике обнаружены останки человека, жившего 10 тысяч лет назад
- В Российской академии наук появился Совет старейшин
- Россия вошла в десятку лучших туристических направлений мира
СейчасПоказать все новости
Картина дня
Самое читаемое
Авто.Вести.Ru
Экономика
Недвижимость
Вести.Медицина
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести-Москва
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Трансляции
Помощники и родня Джуны продолжают делить наследство
Курс биткоина превысил $10 тысяч после снижения
Фильм "Лёд" собрал в прокате уже больше 1 миллиарда рублей
Почему мужчины (а не женщины) должны убираться дома
11 стран, где население не верит СМИ
Миллениалы рискуют стать самым толстым поколением в истории
Дезертир явился с повинной спустя четверть века
Кадыров запостил в Telegram селфи с Медведевым
Принц Мохаммед взял под арест миллиардера аль-Санеа
60 минут. Неудобный гость Олимпиады
Минус 32: московская ночь готова к аномалии
Новые станции метро не повлияют на стоимость жилья
Правильный трейлер "Венома" с Томом Харди-монстром
С жены Аршавина сняли обвинение в насильственных угрозах
Дом с панно "Мы строим коммунизм" продают с аукциона
Почему цены на нефть не растут: 6 вредных мифов
Российских секс-тренеров ждет суд и депортация из Таиланда
Малышке Вике нужна помощь на пересадку почки
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере