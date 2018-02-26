Главного военного психолога Украины обвинили во лжи. Уровень самоубийств в армии все еще высок

"Грустная ложь", – так главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос охарактеризовал слова начальника управления морально-психологического обеспечения Минобороны Олега Грунтковского. По мнению государственного обвинителя, уровень самоубийств в армии все еще высок. Из 313 тысяч участников военного конфликта на Донбассе покончили с собой 518 военнослужащих. Причем, сколько из них наложили на себя руки уже "на гражданке" из-за посттравматического синдром, никто не считает.

Статистика за последние два месяца также неутешительная. Еженедельно гибнет по 2 военнослужащих. Всего 16 человек с начала 2018 года. Главный военный прокурор призвал не скрывать данные о самоубийствах и своевременно выявлять посттравматический синдром у бывших и нынешних солдат.

Ранее начальник управления морально-психологического обеспечения Минобороны Украины Олег Грунтковский обвинил Матиоса в пиаре и манипуляциях. Якобы никакой информации о количестве суицидов у него не было и быть не может, так как она засекречена. Однако какого-то роста числа самоубийств Грунтовский не наблюдает.

Кстати, одним из первых тревогу начал бить главный военный психолог ВСУ Олег Друзь. На круглом столе под названием "Психологическая реабилитация участников АТО" он озвучил мнение, что военнослужащие, которые прошли через реальные боевые действия и вернулись к мирной жизни, опасны для окружающих. 98% из них имеют серьезные психологические нарушения, которые могут привести к алкоголизму, наркомании, суициду.

После этого выступления Друзя отстранили от работы. А потом и вовсе уволили.