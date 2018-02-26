ДТП на Ленинградском проспекте: пострадавшего подростка эвакуировали вертолетом

Подросток в возрасте 15 лет пострадал в аварии с четырьмя автомобилями. Для эвакуации мальчика был привлечен вертолет. Момент его посадки и последствия ДТП снял видеорегистратор случайного свидетеля.

Четыре автомобиля столкнулись в районе дома № 5 на Ленинградском проспекте в Москве днем в понедельник, 26 февраля.

На видео видно, как вертолет садится прямо на проезжую часть. Движение автотранспорта на время перекрыто. Вдалеке видны последствия серьезной аварии.

Как сообщает агентство городских новостей "Москва", в аварии пострадал только 15-летний подросток. На место был привлечен санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ).

В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия.