Найдены гусеницы, владеющие приёмами самообороны против хищников

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Эволюция и эволюционные процессы 3 часа назад
Найдены гусеницы, владеющие приёмами самообороны против хищниковЧитайте нас в Telegram
Многим может показаться, что мягкотелые гусеницы являются лёгкой добычей для проголодавшегося хищника. Но, как оказалось, один вид гусениц без боя сдаваться не намерен.
Полностью развившиеся гусеницы вида Langia zenzeroides используют целый комплекс приёмов самообороны, состоящий из скрипов, ударов и даже рвотной массы, чтобы как следует защитить себя от нападающих на них хищников.
Личинки L. zenzeroides достаточно агрессивно реагируют, стоит различным хищникам (тем же птицам) позариться на них и клюнуть их. Но учёные не понимали, будут ли личинки так же реагировать на других хищников. Более того, исследователи задались вопросом, могли ли позвоночные существа сыграть свою роль в эволюции защиты гусениц.
Специалисты решили провести эксперимент, в рамках которого личинки L. zenzeroides сталкивались бы лицом к лицу со своими врагами: насекомыми, поедающими гусениц. На эту роль прекрасно подошли взрослые жужелицы рода Calosoma, поедающие в дикой природе различные виды гусениц. Такие насекомые отличаются ещё и тем, что съедают жертв, превосходящих по размеру их самих.
Как только действие началось и жук приблизился к гусенице, "жертва" тут же напала на желающее поживиться насекомое и отталкивала его. Жук попытался укусить гусеницу, но она снова дала отпор, применив дополнительные защитные приёмы.
Во-первых, она скрипела, что, по словам учёных, пугает хищников. Во-вторых, гусеницу вырвало прямо на жука – возможно, такой приём используется в качестве химической защиты.
Но самым драматичным моментом оказалось следующее: две гусеницы схватили жука, а затем отбросили его прочь. Одна гусеница даже успела откусить правую заднюю конечность нападавшего.
Все эти защитные приёмы помогли гусеницам избежать участи обеда: ни один из жуков (всего их было 25) не прошёл испытание и не смог убить жертву.
Результаты исследования необычной гусеницы, которая не даст себя в обиду, представлены в издании Biological Journal of the Linnean Society.
Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, как растения защищаются от гусениц (не менее интригующим способом, кстати). Другие гусеницы способны питаться полиэтиленом и даже барабанить анусами, чтобы рассказать сородичам о еде и плохой погоде.
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