Минус 32: московская ночь готова к аномалии

Главное управление МЧС по Московской области распространило экстренное предупреждение об аномальном морозе с температурой воздуха до -32° в ближайшую ночь.

Как передает ТАСС, в столичном главке Министерства по чрезвычайным ситуациям сослались на соответствующий прогноз погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, подчеркнув, что резкое понижение температуры будет сопровождаться гололедицей и небольшим снегом.

В МЧС порекомендовали горожанам, в первую очередь, детям, не выходить лишний раз из дома и надевать специальную термоодежду, чтобы избежать переохлаждения. Водителям и автовладельцам советуют воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости.

Ранее сообщалось, что в Европу пришел "зверь с Востока". Так британские журналисты назвали аномальный холод, который пробился в страны Старого света из Арктики. Снег выпал в Неаполе и Помпеях. В Альпах ударили морозы под -20°.

В Москве в ночь на 26 февраля тоже был установлен холодный рекорд. Температура опустилась почти до -20°.