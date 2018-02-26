Иванка Трамп заподозрила журналистов в злых намерениях

Иванка Трамп сделала выговор журналистам. Помощник и дочь президента США Дональда Трампа считает некорректным и умышленным задавать ей вопросы о сексуальных домогательствах со стороны ее отца.

"Я верю своему отцу, я его знаю. Я полагаю, что у меня как у дочери есть право доверять своему отцу, — считает Иванка Трамп. – Считаю весьма неуместным задавать дочери вопрос, верит ли она обвинениям в адрес своего отца, особенно когда он однозначно заявил, что это неправда. Я не думаю, что вы задали бы подобные вопросы дочерям других отцов".

С обвинениями о сексуальных домогательствах со стороны Дональда Трампа выступили уже 19 женщин, в том числе бывшая секретарша Трампа Рейчел Крукс, телеведущая Джульет Хадди и стриптизерша Стефани Клиффорд, сообщает ТАСС. Трамп опроверг эти обвинения в харасменте, заявила пресс-секретарь 45-го президента США Сара Сандерс. При этом женщины потребовали от американского Конгресса провести расследование относительно домогательств со стороны Дональда Трампа.