Встреча в Шереметьеве: российские олимпийцы вернулись с Игр в Пхенчхане

Российские олимпийцы вернулись домой из Южной Кореи. В аэропорту Шереметьево их встречают многочисленные болельщики.

Позади остались две недели ожесточенной борьбы. На Играх в Южной Корее наши атлеты завоевали 17 медалей — две золотых, шесть серебряных, девять бронзовых. Это награды в фигурном катании, лыжных гонках, скелетоне, конькобежном спорте, фристайле, шорт-треке и хоккее.

Первую медаль на этой Олимпиаде завоевал шорт-трекиcт Семен Елистратов. Он взял бронзу на дистанции 1500 метров.

Несколько медалей из Сеула везут фигуристы. Самая молодая российская спортсменка в Пхенчхане – 15-летняя Алина Загитова — побила мировой рекорд, взяв золото. На втором месте в одиночном женском фигурном катании — Евгения Медведева.

В командных соревнованиях наши фигуристы взяли серебро.

Феноменальный успех Никиты Трегубова: без тренера и помощников российский скелетонист взял серебро.

Лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская в минувшую субботу завоевали бронзовые медали в эстафете 4х5 километров. Российские лыжники также в эстафете 4х5 км завоевали серебряные медали. В гонке участвовали Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов. Лидерам они уступили 9,6 секунды. Белорукова и Большунов также взяли по бронзовой медали в индивидуальном спринте. Спицов взял еще и бронзу на дистанции 15 километров свободным стилем. Плюс вместе с Большуновым они стали вторыми в командном спринте.

В масс-старте на 50 километров классическим стилем лыжники Александр Большунов и Андрей Ларьков завоевали серебро и бронзу.

Бронзовую медаль в женских коньках на дистанции 5000 получила Наталья Воронина.

Во фристайле Сергей Ридзик стал бронзовым призером в ски-кроссе.

В главном финале по фристайлу, который прошел в последний день Игр, Илья Буров набрал 122,17 балла, обеспечив себе 3-е место и бронзовую медаль.

И, наконец, золотая медаль, которую российские фанаты ждали 26 лет. Легендарная "Красная машина" смогла дожать немцев в овертайме. Решающую шайбу забил Кирилл Капризов, самый молодой игрок хоккейной сборной.