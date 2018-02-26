Минобороны России: боевики удерживают в Восточной Гуте сотни заложников

Сотни заложников, в том числе женщин и детей, удерживают в Восточной Гуте боевики. Они используют их в качестве живого щита, отметил начальник Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Россия призывает боевиков выпустить мирных жителей через гуманитарные коридоры, сообщает Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики. Сирийские правительственные войска ради вывода из опасной зоны будут приостанавливать нанесение ударов по террористам. С 27 февраля гуманитарная пауза будет вводится в районах населенных пунктов Дума и Арбил с 9 до 14 часов по местному времени. Гуманитарный коридор для выхода мирных жителей в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин подготовлен Дамаском при содействии Сирийского общества Красного Полумесяца. Здесь организованы пункты горячего питания и оказания первой медицинской помощи. В больницах и госпиталях развернуты дополнительные койки, а для эвакуации больных и раненых выделены автобусы и автомобили скорой помощи.

При этом действующие под единым командованием незаконные вооруженные формирования, среди которых "Джейш аль-Ислам", "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в России), "Ахрар аш-Шам" и другие, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий, несмотря на принятую Советом Безопасности ООН резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии. За прошедшую неделю ситуация в Восточной Гуте перманентно обостряется.

Боевики из Восточной Гуты обстреляли жилые кварталы сирийской столицы, выпустив по Дамаске 228 мин и снарядов. В результате этих обстрелов погибли четыре человека. Еще более полусотни были ранены, включая 16 детей.