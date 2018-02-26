Александр Жуков: наши спортсмены выступали с Россией в своем сердце

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Олимпиада-2018 16 минут назад
Александр Жуков: наши спортсмены выступали с Россией в своем сердцеЧитайте нас в Telegram
Многочисленные журналисты и болельщики встретили российских олимпийцев, которые прилетели в Шереметьево из Южной Кореи. С благодарностями к спортсменам и болельщикам в аэропорту выступили президент Олимпийского комитета России Александр Жуков и руководитель делегации Станислав Поздняков.
"От имени ОКР огромное спасибо нашим спортсменам, что поехали на Олимпийские игры, и огромное спасибо болельщикам, которые их поддерживали, — сказал Жуков, которого цитирует ТАСС. У многих были сомнения, надо ли ехать на эту Олимпиаду, но уверен, что сейчас нет ни одного человека, сомневающегося в том, что в воскресенье золотую медаль в хоккее выиграла сборная России, а не какая-то другая команда. Наши спортсмены выступали с Россией в своем сердце".
"Радостно и отрадно, что это дорога завершилась победой хоккеистов. Огромные успехи были не только в хоккее и фигурном катании, но и в других видах спорта, в лыжах, фристайле", — добавил Поздняков.
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