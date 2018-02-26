Два человека погибли на пожаре в жилом доме в Москве

На северо-западе Москвы при пожаре в 17-этажном жилом доме погибли два человека. Тела погибших были обнаружены в горевшей квартире на шестом этаже дома на Пятницком шоссе.

Из горевшей квартиры спасен ребенок, сообщает РИА Новости. Огонь охватил 20 квадратных метров площади. Пожар был полностью ликвидирован в 20 часов 24 минуты, уточнили в московском главке МЧС России. Кроме того, от огня пострадали другие жильцы дома. Помощь им оказывают медики скорой помощи.