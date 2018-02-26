Лыжнице Нечаевской сделали предложение прямо в аэропорту

Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в эстафете, российская лыжница Анна Нечаевская получила предложение руки и сердца. Она ответила согласием на предложение выйти замуж, сделанное ее молодым человеком Никитой в аэропорту "Шереметьево" сразу по возвращении из Южной Кореи.

Молодой человек Нечаевской, который вместе с болельщиками встречал спортсменов, подарил лыжнице большой букет роз и сделал предложение, встав на колено. Нечаевская ответила "да".

"Я очень счастлива, — цитирует 26-летнюю российскую лыжницу РИА Новости. — У меня мысли даже в голове не укладываются. Всем огромное спасибо. Никита был со мной в Корее и уехал на два дня ранее, чтобы встречать меня".