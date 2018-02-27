По факту гибели шести человек на пожаре в Пермском крае возбуждено уголовное дело

По факту пожара в общежитии в Пермском крае, жертвами которого стали шесть человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю.

Пожар в здании по улице 50 лет ВЛКСМ города Чусовой произошел ночью во вторник. В подъезде возникло сильное задымление. Были эвакуированы 34 человека, сообщил ТАСС министр территориальной безопасности Пермского края Андрей Ковтун. В результате возгорания четыре человека были госпитализированы, шесть, в том числе трое детей, погибли.

Уголовное дело возбуждено "по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", — заявили в пресс-службе.

Сейчас на месте происшествия работают следователи-криминалисты. Для выяснения причин и обстоятельств гибели жильцов и возникновения пожара назначат судебные экспертизы.