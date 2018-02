Футбольный клуб из ЮАР анонсировал Усэйна Болта

Судя по всему, эпопея с переходом восьмикратного олимпийского чемпиона по легкой атлетике Усэйна Болта в футбол близка к завершению. Ранее ямайский спринтер сообщил о подписании контракта с некой командой, а сейчас клуб из ЮАР "Мамелоди Сандаунз" анонсировал появление Болта в своем составе.

Футбольный клуб на своей официальной странице в Twitter оставил запись: "Футбол никогда не будет прежним! Узнаете все завтра". При этом команда иллюстрировала твит фотографией Болта на футбольном поле. Официально о подписании контракта должно быть объявлено позже 27 февраля.

Football will never be the same. Find out tomorrow 8am GMT! 😏👆 #Sundowns pic.twitter.com/nifRZFR62s