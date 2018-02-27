Посол России призовет Лондон повлиять на боевиков в Восточной Гуте

Посол России в Великобритании Александр Яковенко во время запланированной на 27 февраля встречи в британском МИД намерен призвать Лондон повлиять на вооруженные группировки в Восточной Гуте для выполнения резолюции СБ ООН. Об этом заявили в пресс-службе посольства.

"Рассчитываем, что зарубежные покровители антиправительственных вооруженных формирований выполнят свои обязательства и обеспечат прекращение своими подопечными боевых действий", — приводит ТАСС слова представителя посольства.

Дипломат также укажет на то, что мы не приемлем попытки Великобритании возложить на Россию ответственность за сложившуюся в Сирии гуманитарную ситуацию, выгораживая боевиков, которые убивают мирное население и прикрываются заложниками в Восточной Гуте, говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Совбез ООН принял резолюцию о временном перемирии в Сирии для эвакуации больных и раненых мирных жителей, а также доставки гуманитарной помощи.