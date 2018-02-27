В Подмосковье прибудут комплексы "Ярс" для подготовки к параду Победы

Комплексы "Ярс" из Ивановской области отправились на подмосковный полигон Алабино, передает телеканал "Россия 24". Там они начнут подготовку к Параду Победы 9 Мая. Боевые расчеты будут в пути более суток. Им предстоит преодолеть расстояние в 400 километров. На пути — 19 мостов и несколько десятков дорожных развязок.