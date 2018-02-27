Япония запустила ракету со спутником-шпионом

С космодрома в японской префектуре Кагосима стартовала ракета-носитель Н2-А. Она поднимет на орбиту IGS-Optical 6 – разведывательный спутник нового поколения, произведенный компанией Mitsubishi Electric. Старт состоялся в 07:34 по времени Москвы. Японское космическое агентство JAXA транслировало запуск в прямом эфире на своем сайте. Также видео старта появилось на YouTube.

IGS-Optical 6 оснащен оптическими инструментами и может снимать земную поверхность в дневное время. В настоящее время на орбите уже есть два оптических спутника — "Когаку-3" и "Когаку-4", которые снимают поверхность Земли в светлое время суток. Также Япония располагает тремя радарными спутниками, которые осуществляют съемку ночью или в условиях плохой видимости.

Спутник-шпион – часть госпрограммы Information Gathering Satellite (IGS), передает РИА Новости. Главная цель этой программы – независимость Японии в получении информации со спутников.

На создание и разработку разведывательных орбитальных аппаратов Япония тратит порядка 500 миллионов долларов ежегодно. Главная причина – ракетные испытания, которые проводит КНДР. Спутники-шпионы следят в том числе и за военными объектами.