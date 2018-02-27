В Тбилиси потушили "Сердце города"

В центре грузинской столицы всю ночь тушили пожар в здании торгового центра "Калакис гули" ("Сердце города"). Всю ночь на месте происшествия находились мэр Тбилиси Каха Каладзе, представители МВД и владельцы товаров. Огонь охватил площадь в три тысячи квадратных метров.

Огонь возник на третьем этаже здания в секции одежды, сообщает ТАСС. Жертв нет. В момент возникновения пожара людей в торговом комплексе не было. Товары застрахованы не были. Каха Каладзе пообещал компенсировать ущерб от утраченных в огне товаров торговцам.

На месте продолжают работать 35 пожарных расчетов, которые выполняют проливку здания, чтобы избежать повторного возгорания и тлеяния. Движение транспорта на прилегающей к горевшему рынку территории ограничено.