Пожар в общежитии: шесть человек погибли, еще девять жильцов пострадали

В Чусовом в Пермском крае на пожаре в общежитии на улице 50 лет ВЛКСМ погибли шесть человек, пострадали еще девять. Четверо взрослых находятся на амбулаторном лечении, двое госпитализированы в пермскую медсанчасть N21. Также госпитализированы трое детей: двое — в детскую краевую больницу в Перми, один — в больницу города Чусового. У них зафиксированы сильные ожоги дыхательных путей. Состояние госпитализированных остается среднетяжелым.

Огонь охватил 38 квадратных метров. В пунктах временного размещения после пожара находятся 52 человека, сообщает "Интерфакс". Всего из огня были спасены 37 человек, в том числе 13 детей. Они размещены в школе N7 и в гостинице "Чусовская". Эвакуация людей из горевшего общежития осложнялась сильным задымлением и особенностями конструкции здания коридорного типа.

Согласно спискам, в общежитии были прописаны более 200 человек. Пожар произошел ночью 27 февраля, когда все спали.

После пожара возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса России ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").