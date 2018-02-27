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Олимпиада-2018 22 минуты назад

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27 февраля 201809:32

Контракт со Знарком может быть продлен
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Федерация хоккея России может продлить контракт с главным тренером сборной  Олегом Знарком и его помощниками. Действующие договоры рассчитаны до 31 мая 2018 года.

В воскресенье российские хоккеисты после 26 летней паузы стали олимпийскими чемпионами. Командой руководил главный тренер Олег Знарок. В тренерский штаб Знарка входят также Харийс Витолиньш, Игорь Никитин, Илья Воробьев, Алексей Жамнов и Рашит Давыдов. Знарок руководит сборной России с 2014 года. За это время наша команда стала чемпионом мира в 2014 году, выиграла серебряные награды чемпионата мира 2015 года и дважды занимала третье место на чемпионатах мира – в 2016 и 2017 годах.

Контракт Олега Знарка истекает в конце мая, н Федерация хоккея России готова продлить его. Тем более, что условия контракта предусматривает их продление.

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