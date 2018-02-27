В доме дагестанского министра ЖКХ идет обыск

В Махачкале идет обыск в доме врио министра архитектуры, строительства и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова. Дом Казбекова оцеплен сотрудниками правоохранительных органов. Обыск проводится в раках уголовного дело в отношении бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и других республиканских чиновников. Среди них два заместителя Гамидова и дагестанский экс-министра образования.

Ибрагим Казибеков пока не задержан, отмечает "Интерфакс". Но существует высокая вероятность возбуждения отдельного уголовного дела в отношении исполняющего обязанности министра.

Четверо высокопоставленных чиновников были задержаны в Дагестане 5 февраля 2018 года. Их обвиняют в мошенничестве. Сумма ущерба от их действий превышает 95 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по факту хищения денег, выделенных из бюджета Дагестана на реализацию социальных программ.

Параллельно в Дербенте проходит крупная операция по борьбе с наркоторговцами. Здесь оцеплены сразу 23 дома, в которых проживают драгдилеры.