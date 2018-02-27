Тема:
Конфликт в Сирии 21 минута назад
27 февраля 201810:16
В Восточной Гуте началась первая гуманитарная паузаЧитайте нас в Telegram
В Восточной Гуте (пригород Дамаска) вступила в действие гуманитарная пауза. Сирийские власти при поддержке центра по примирению враждующих сторон РФ подготовили в населенном пункте Вафидин условия для приема мирных жителей.
Около гуманитарного коридора развернут медицинский пункт, а также подготовлены автобусы для транспортировки мирных граждан в места временного пребывания. Гуманитарная пауза будет проводиться ежедневно с 09:00 до 14:00 по местному времени, передает ТАСС.
Ранее начальник Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщал, что боевики удерживают в Восточной Гуте сотни заложников, в том числе женщин и детей.
-
Посол России призовет Лондон повлиять на боевиков в Восточной Гуте5 часов назад
-
США призвали власти Сирии немедленно покончить с наступательными операциями10 часов назад
-
Лавров призвал к выполнению резолюции СБ ООН по Сирии12 часов назад
-
Минобороны России: боевики удерживают в Восточной Гуте сотни заложников13 часов назад
-
Посол РФ в Британии вызван в Форин-офис из-за Восточной Гуты13 часов назад
-
Восточная Гута: жители смогут покинуть опасные районы по гуманитарному коридору15 часов назад
- В Восточной Гуте началась первая гуманитарная пауза
- В пробе Крушельницкого нашли высокую концентрацию мельдония
- ФСБ: организатор "кокаинового канала" из Аргентины скрывается в ФРГ
- Россиян задержали в Таиланде за секс-тренинги
-
Испанские фанаты с молотками и бензином вышли на "охоту на русских"
- Экс-министр труда найден мертвым. Его жена и сын госпитализированы
- Как Загитова релаксировала после победы: видео попало в Сеть
- МОК оценил исполнение хоккеистами гимна России
- Дебош, устроенный "женой депутата" на борту самолета, попал на видео
-
Первый обзор новейшего фургона Mercedes-Benz Sprinter
- Хит-парад. Самые массовые военные автомобили СССР и России
- Hyundai рассекретила новое поколение кроссовера Santa Fe
- У "Яндекса" заработал собственный каршеринг
- Toyota назвала российcкие цены на обновленный минивэн Alphard
-
Может ли рынок трежерис обрушить акции на 25%
- Цифровая повестка ЕАЭС в эпоху глобализации
- ЦБ РФ ускорит снижение ставки. Почему?
- S&P разогнал стоимость российских акций до рекорда
- Самые богатые города мира
- Подключение банков к Росреестру ускорит ипотеку
-
Вдове и дочери Задорнова не нужно его наследство
- Что можно купить в Барселоне по цене московской двушки
- Нестандартная планировка: от каких идей лучше отказаться
- 5 лучших городов для жизни в России
- 4 способа легально снизить плату за ЖКХ
-
Каким бывает допинг: пиво, вентолин и электрический ток
- Как похудеть на пару килограммов: 3 способа, которые обнаружили ученые
- Красное вино полезно для зубов
- Ай, как больно: почему порезы от бумаги такие неприятные
- 7 мифов о прививках, которые развенчали ученые
-
Герои Игр вернулись на родину
- Начались предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ
- Помощники и родня Джуны продолжают делить наследство
-
Известного певца друг зарезал на день Святого Валентина
- Следователи выясняют причину смерти девочки в детском саду
- Подозреваемый в педофилии мужчина прошел полиграф
- Суд приговорил к 12 годам колонии москвичку, утопившую дочь в ванной
- Массовая погоня за "бешеной" десяткой попала на видео
-
Nokia воскресила телефон из "Матрицы"
- От микроволновок к умным городам: первый век Panasonic
- Безопасность критической информационной инфраструктуры РФ: коротко о главном
- В Angry Birds теперь можно заработать деньги
- Гид покупателя: доступный смартфон с "высоким" экраном
- Используете uTorrent? В торрент-клиенте нашли серьезную "дыру"
-
Столица примеряет новое кольцо метро
- Социальные патрули: единственный шанс на спасение для многих
- На столичные улицы возвращаются зебры
- В "Аптекарском огороде" началась "Репетиция весны"
- История в миниатюре: уникальная выставка в музее Дмитровского кремля
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Чем чревато заявление Трампа о видеоиграх
- 10 культовых личностей игропрома
- В познавательном режиме Assassin's Creed: Origins "срам" решили прикрыть
- ООН из Civilization внутри реальной ООН оказалась фейком
- Трамп обвинил видеоигры в пропаганде насилия
-
Археологи обнаружили "подпись" библейского пророка Исаии
- Global Virome: вирусы-убийцы человечества вычислят до атаки
- Просмотр телевизора повышает риск возникновения смертельно опасных тромбов
-
"Лед" уже в кино: отзывы критиков
- Сайт "Тухлые помидоры" вычислил пять худших сериалов
- Лучшие полицейские фильмы
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Актриса Елена Захарова рассказала о смерти дочери и предательстве мужа
- Исповедь певицы Кати Семеновой: "Муж хотел моей смерти!"
- Карине Мишулиной угрожают расправой фанаты Тимура Еремеева
- После ухода Державина Бабаян нашла силы раскрыть правду о муже
-
Кинокритики начали голосование за будущих лауреатов "Оскара"
- В Мексике обнаружены останки человека, жившего 10 тысяч лет назад
- В Российской академии наук появился Совет старейшин
- Россия вошла в десятку лучших туристических направлений мира
Ранее по теме
СейчасПоказать все новости
Картина дня
Самое читаемое
Авто.Вести.Ru
Экономика
Недвижимость
Вести.Медицина
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести-Москва
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
В доме дагестанского министра ЖКХ идет обыск
22 минуты назад
Трансляции
Морозы в Москве побили третий рекорд подряд
1 час назад
Фигуранты "кокаинового дела" работали в московских компаниях
57 минут назад
День расплаты: к чему приведет buyback на $650 млрд
40 минут назад
В Тбилиси потушили "Сердце города"
2 часа назад
Нужна помощь: Камилу Даянову спасет срочная операция на сердце
26.02.2018 10:36
Операции и анестезия ухудшают память
1 час назад
Рейтинговая эйфория российского рынка
2 часа назад
Минстрой проведет в регионах разбор полетов по уборке снега
11 минут назад
Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
47 минут назад
Безобидная шалость: 11 самых озорных мультперсонажей
48 минут назад
Контракт со Знарком может быть продлен
1 час назад
Япония запустила ракету со спутником-шпионом
2 часа назад
Футбольный клуб из ЮАР анонсировал Усэйна Болта
6 часов назад
Король Марокко прооперирован в клинике Парижа
7 часов назад
К концу 2018 года Apple выпустит три новых модели iPhone
7 часов назад
"Аэрофлот" увеличил допустимые размеры ручной клади
9 часов назад
Партия Ангелы Меркель поддержала альянс с СДПГ
9 часов назад
Лыжнице Нечаевской сделали предложение прямо в аэропорту
13 часов назад
Помощники и родня Джуны продолжают делить наследство
13 часов назад
11 стран, где население не верит СМИ
19 часов назад
Фильм "Лёд" собрал в прокате уже больше 1 миллиарда рублей
26.02.2018 09:02
Малышке Вике нужна помощь на пересадку почки
20.02.2018 19:40
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере