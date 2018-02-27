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Конфликт в Сирии 21 минута назад

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27 февраля 201810:16

В Восточной Гуте началась первая гуманитарная пауза

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В Восточной Гуте (пригород Дамаска) вступила в действие гуманитарная пауза. Сирийские власти при поддержке центра по примирению враждующих сторон РФ подготовили в населенном пункте Вафидин условия для приема мирных жителей.

Около гуманитарного коридора развернут медицинский пункт, а также подготовлены автобусы для транспортировки мирных граждан в места временного пребывания. Гуманитарная пауза будет проводиться ежедневно с 09:00 до 14:00 по местному времени, передает ТАСС.

Ранее начальник Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщал, что боевики удерживают в Восточной Гуте сотни заложников, в том числе женщин и детей.

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