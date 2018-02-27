После пожара многоэтажка в Наро-Фоминске уже год стоит без крыши

Триста шестьдесят пять дней кочевой жизни: семьи из сгоревшей многоэтажки в Наро-Фоминске до сих пор не могут вернуться в свои квартиры. Пожар, произошедший год назад по вине управляющей компании, полностью уничтожил два верхних этажа здания. Однако делать ремонт явно не спешат. Почему?

Тринадцатиэтажный дом в центре подмосковного Наро-Фоминска когда-то был элитным жильем. Пока не сгорела крыша — а вместе с ней и квартиры двух верхних этажей.

На этом месте ровно год назад вспыхнул пожар: загорелись провода на чердаке. Чердак был на балансе управляющей компании. Пожар полностью уничтожил 12 квартир.

"Это моя квартира была. Буквально перед пожаром мы сделали ремонт, не успели пожить", — рассказывает Елена Туря.

Елена и сейчас может похвастаться видом из квартиры на последнем этаже. Показывает, каких внушительных размеров была кухня. Правда, кроме голых стен и шикарной панорамы не осталось ничего. После пожара семья уже год скитается по общежитиям.

Дотла сгорело абсолютно все. Не только мебель — ее само собой здесь нет, — но и плитка на полу, и обои, и даже стена — она была полностью деревянной. Вместо комнаты собственники этой квартиры получили открытый балкон с шикарным видом на весь город.

"А вот это моя квартира: смотрите, какой вид прекрасный! Я даже советую администрации стены не ставить, а так и жить, чтобы было, на что посмотреть. Проходите дальше, пожалуйста", — предлагает пенсионер Александр Хомяков.

Охотничьи лыжи, спрятанные за железной перегородкой, чудом уцелели после пожара, говорит он. Они с супругой тоже оказались на улице, в общежитие их заселили только после решения суда, но ремонтировать дом не торопятся. Прошел уже год. Из-за дырявой крыши влага просачивается до нижних этажей.

— Плесень — она такая пушистая и белая.

— Здесь можно все виды плесени по нашей квартире изучать!

Сырость, вонь и плесень — во всех квартирах вплоть до седьмого этажа.

"Детки начали очень сильно болеть. Мы просто переехали в съемную квартиру сейчас", — говорит Екатерина Ман.

Местные власти о ситуации, конечно, знают: аварийный дом виден даже из окна здания наро-фоминской администрации.

— Вы проезжаете мимо нашего дома каждый день — Вы не спрашиваете себя, как люди живут там под открытым небом?

В мэрии Наро-Фоминска денег на ремонт не нашли. В итоге решением проблемы пришлось заниматься областному правительству. Из бюджета на ремонт выделили больше 70 миллионов рублей.

"Не мы являемся заказчиком восстановительных работ — область! Смотрите: конкурс в первом квартале будет разыгран, и во втором квартале, скорее всего, начнется строительство", — говорит начальник управления территориальной политики и социальных коммуникаций Администрации Наро-Фоминского городского округа Владимир Амелин.

У погорельцев, наконец, появилась надежда вернуться в свои квартиры. Они очень надеются, что ремонт в доме сделают до следующей зимы.