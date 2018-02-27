Лидер "ПСЖ" Неймар выбыл на два месяца

Травма нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара оказалась достаточно серьезной. Бразилец пропустит два месяца. Но к чемпионату мира он поправится и сможет выступить на главном турнире четырехлетия.

В воскресном матче чемпионата Франции против "Марселя" Неймар получил повреждение и не смог самостоятельно покинуть поле. В понедельник Неймар прошел обследование, в результате которого были выявлены растяжение правой лодыжки и трещина пятой плюсневой кости.. Футболисту потребуется операция.

Срок восстановления после операции два месяца. Неймар сможет выйти на поле только в мае. Травма не помешает его участию в чемпионате мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.