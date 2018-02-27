Восточная Гута: боевики сорвали вывод людей в безопасный район

В пригороде Дамаска — Восточной Гуте — завершился первый день действия гуманитарной паузы. Вплоть до 14 часов по местному времени (до 15.00 по Москве) сирийские правительственные силы не наносили ударов по террористам. Паузу организовали для безопасного выхода мирного населения из зоны боевых действий. Сирийские власти при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон подготовили условия для приема мирного населения через единственный гуманитарный коридор. Однако боевики открыли огонь, чтобы сорвать вывод людей в безопасный район.

Гуманитарный коридор в районе поселения Мухайям аль-Вафедин. Проезжая дорога длиной примерно 70 метров. Практически все участки хорошо просматриваются, как и позиции боевиков. Это единственный пункт перехода из Восточной Гуты в Дамаск через позиции боевиков и сирийской армии. На этом месте Россия и Дамаск предложили боевикам выпустить гражданское население, введя режим прекращения огня с 9 до 14 ежедневно.

Тысячи листовок сирийская армия разбросала над жилыми кварталами Восточной Гуты. Так выглядела завершающая фаза подготовки к гуманитарной паузе.

Неподалёку от самого пункта перехода был развернут сборный пункт. Ожидалось, что людей выйдет немало. Их ждали пассажирские автобусы.

"Мирные жители долго находились без должной медицинской помощи", — сообщил начальник медицинского пункта Александр Хорошаев. Поэтому медики готовились оказать людям всю необходимую помощь.

Восточная Гута — больше ста квадратных километров, три города — Дума, Хараста, Джобр, не считая поселков. По осторожным оценкам, оборону там могут держать более 10 тысяч боевиков.

Первый час, что действовал режим тишины, действительно, интенсивность огня боевиков заметно снизилась. И даже появилась надежда, что первой группе гражданских удастся выйти.

Ответного огня сирийская авиация и артиллерия не открывали. Но обстрелы боевиков — не единственная проблема. Дело в том, что сопредельные к коридору кварталы контролирует группировка "Джейш аль-Ислам", от которой, собственно, и зависит, выпустить людей в Дамаск или нет. Тем не менее завтра гуманитарный коридор вновь откроется: на пять часов сирийские войска прекратят боевые действия против экстремистов.