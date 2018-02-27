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Поиск экзопланет и изучение других планетных систем 4 часа назад

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27 февраля 201817:10 Анатолий Глянцев

Вспышка на ближайшей звезде сокрушила надежды астрономов

Планетная система ближайшей к Солнцу звезды не оправдала надежд астрономов.
Иллюстрация ESO/M. Kornmesser.

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Ещё недавно казалось, что на планете Proxima b у ближайшей к Солнцу звезды Проксима Центавра возможна жизнь. Данные наблюдений намекали на существование в системе и других миров, которые тоже могли бы быть обитаемыми. Но результат, опубликованный в издании Astrophysical Journal Letters, заставляет отказаться сразу от обоих оптимистических прогнозов.

Планета Proxima b была открыта в 2016 году. Всего в четырёх световых годах от Солнца нашёлся мир, расположенный в зоне обитаемости (то есть на поверхности экзопланеты возможно существование жидкой воды). Такое открытие не на шутку взбудоражило человечество.

Правда, довольно скоро подали голос скептики. Специалисты указывали, что важна не только дистанция между звездой и планетой, определяющая среднюю температуру поверхности, но и создаваемая светилом "космическая погода". Красные карлики (а именно к этому классу звёзд относится Проксима Центавра) – весьма беспокойные соседи. Их вспышки похожи на солнечные, но гораздо мощнее и способны убить всё живое на такой планете.

Работа команды во главе с Мередит Макгрегор (Meredith MacGregor) из Института Карнеги, к сожалению, подтверждает этот вывод. Астрономы представили результаты обработки наблюдений радиотелескопов ALMA и ACA, выполненных с 21 января по 25 апреля 2017 года. Мощная вспышка пришлась на 24 марта.

Событие продолжалось около одной минуты. На пике вспышки звезда была в тысячу раз ярче, чем в спокойном состоянии на этой длине волны.

"За миллиарды лет с момента образования [планеты] Proxima b вспышки, подобные этой, могли испарить любую атмосферу или океан и стерилизовать поверхность", – поясняет Макгрегор.

 

Мало того, астрономов ждало ещё одно разочарование. В ноябре другая научная группа, обрабатывая эти же данные ALMA, пришла к выводу, что вокруг Проксимы Центавра существует пояс пыли и более крупных тел, вплоть до больших астероидов. Такой пылевой диск мог образоваться в результате многочисленных столкновений планет. Следовательно, можно было ожидать, что вокруг ближайшей к Солнцу звезды в орбитальном танце движется несколько миров.

Однако команда Макгрегор опровергла этот вывод. Авторы показали, что их предшественники приняли излучение вспышки за излучение пылевого пояса. Эта ошибка возникла из-за усреднения данных по времени. Проанализировав результаты наблюдений ALMA более детально и присовокупив к ним данные ACA, учёные не нашли никаких следов пылевого пояса.

"Теперь нет оснований думать, что вокруг Проксимы Центавра существует значительное количество пыли, – разводит руками Алисия Вайнбергер (Alycia Weinberger), также из Института Карнеги. – Пока ещё нет информации о том, что звезда имеет богатую планетную систему, такую ​​как наша".

Впрочем, впадать в отчаяние необязательно. Ведь у звезды Альфа Центавра B, соседки Проксимы по состоящей из трёх звёзд системе Альфа Центавра, есть планета, вероятно, напоминающая рай. А в 11 световых годах от Солнца найден мир Ross 128 b, согласно всем данным, благоприятный для жизни (и звезда там спокойная, не то что Проксима).

Подходящая для братьев по разуму экзопланета обнаружилась и в 40 световых годах от Солнца. А с вступлением в строй телескопа, специально предназначенного для поиска таких миров, обнадёживающих новостей, скорее всего, будет всё больше и больше.

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