Некоторые штаммы гриппа делают мышей забывчивыми

Люди, которые хоть раз болели гриппом, прекрасно помнят его симптомы — лихорадку, озноб и боли. Многие зачастую сосредотачиваются лишь краткосрочных последствиях заболевания. Между тем исследователи обеспокоены тем, какое долгосрочное воздействие грипп может оказать на мозг человека.

Хотя грипп считается респираторным заболеванием, в некоторых случаях он связан с неврологическими симптомами, говорят учёные. И по этой причине необходимо понимать и долгосрочные эффекты различных штаммов гриппа.

И недавно американские и немецкие учёные выяснили: у лабораторных мышей наблюдаются признаки повреждения головного мозга, а также проблемы с памятью даже спустя несколько месяцев после заражения гриппом. Оказалось, что у грызунов, инфицированных некоторыми штаммами, присутствуют изменения в структуре и функции гиппокампа в течение этого периода.

Специалисты изучали то, как на организм мышей воздействуют три штамма гриппа. Первым был штамм H1N1, ответственный за вспышку свиного гриппа в 2009 году, вторым был опасный штамм H7N7, который редко поражает людей, а третий — штамм H3N2 (виновник эпидемий гриппа последних двух лет).

Исследователи "выстреливали" этими вирусами прямо в нос самкам животных. После этого специалисты следили за тем, возникнут ли у мышей проблемы с памятью спустя 30, 60 и 120 дней после процедуры. Отметим, что в исследовании, как водится, принимала участие и контрольная группа грызунов.

Спустя месяц после принудительного заражения гриппом все мыши выздоровели и даже вернули свой первоначальный вес. После этого учёные провели ряд когнитивных тестов.

Они обнаружили, что у грызунов, заразившихся штаммами H3N2 и H7N7, возникали трудности с запоминанием расположения скрытой под водой платформы, а также трудности с навигацией по лабиринтам. Мыши из контрольной группы или те, кого заразили более слабым вирусом H1N1, лучше справлялись с заданиями. Учёные предполагают, что грипп нарушил функцию памяти, хотя никаких острых симптомов болезни у животных больше не проявлялось.

Более того, специалисты препарировали мозг инфицированных мышей. Изучив ткани под микроскопом, они выяснили, что проблемы с забывчивостью сопровождались структурными изменениями.

Однако спустя 120 дней после заражения гриппом структура мозга и прежнее поведение мышей возвращалось к тому уровню, который наблюдался у контрольной группы.

Иными словами, пишут авторы работы, два штамма (H3N2 и H7N7) вызывали нарушения памяти, которые были связаны со структурными изменениями нейронов в гиппокампе.

Штаммы также активизировали иммунные клетки в этой области в течение длительного времени и изменяли экспрессию генов, связанных с расстройствами (включая депрессию, аутизм и шизофрению). Эти данные свидетельствуют о том, что некоторые штаммы гриппа могут представлять угрозу для здоровой функции мозга.

Результаты следует считать предварительными, так как исследование проводилось на мышах, а не с участием людей. Тем не менее, отмечают учёные, мозги людей и грызунов функционируют схожим образом, по этой причине проведённая научная работа может дать некоторое представление о том, как грипп влияет на мозг людей и может продолжать оказывать воздействие даже после того, как человек почувствовал себя лучше.

Однако, уверены авторы работы, необходимо больше исследований в этой области.

Результаты исследования представлены в научном издании Neuroscience.

Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о создании первой универсальной ДНК-вакцины от всех штаммов вируса гриппа. Более того, учёные установили: во время простуды мужчины страдают больше женщин.