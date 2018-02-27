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Разработки универсальной вакцины от гриппа 4 часа назад
Некоторые штаммы гриппа делают мышей забывчивыми
Мыши, инфицированные некоторыми штаммами гриппа, хуже других справлялись с тестами на когнитивные способности.
Фото Global Look Press.
Люди, которые хоть раз болели гриппом, прекрасно помнят его симптомы — лихорадку, озноб и боли. Многие зачастую сосредотачиваются лишь краткосрочных последствиях заболевания. Между тем исследователи обеспокоены тем, какое долгосрочное воздействие грипп может оказать на мозг человека.
Хотя грипп считается респираторным заболеванием, в некоторых случаях он связан с неврологическими симптомами, говорят учёные. И по этой причине необходимо понимать и долгосрочные эффекты различных штаммов гриппа.
И недавно американские и немецкие учёные выяснили: у лабораторных мышей наблюдаются признаки повреждения головного мозга, а также проблемы с памятью даже спустя несколько месяцев после заражения гриппом. Оказалось, что у грызунов, инфицированных некоторыми штаммами, присутствуют изменения в структуре и функции гиппокампа в течение этого периода.
Специалисты изучали то, как на организм мышей воздействуют три штамма гриппа. Первым был штамм H1N1, ответственный за вспышку свиного гриппа в 2009 году, вторым был опасный штамм H7N7, который редко поражает людей, а третий — штамм H3N2 (виновник эпидемий гриппа последних двух лет).
Исследователи "выстреливали" этими вирусами прямо в нос самкам животных. После этого специалисты следили за тем, возникнут ли у мышей проблемы с памятью спустя 30, 60 и 120 дней после процедуры. Отметим, что в исследовании, как водится, принимала участие и контрольная группа грызунов.
Спустя месяц после принудительного заражения гриппом все мыши выздоровели и даже вернули свой первоначальный вес. После этого учёные провели ряд когнитивных тестов.
Они обнаружили, что у грызунов, заразившихся штаммами H3N2 и H7N7, возникали трудности с запоминанием расположения скрытой под водой платформы, а также трудности с навигацией по лабиринтам. Мыши из контрольной группы или те, кого заразили более слабым вирусом H1N1, лучше справлялись с заданиями. Учёные предполагают, что грипп нарушил функцию памяти, хотя никаких острых симптомов болезни у животных больше не проявлялось.
Более того, специалисты препарировали мозг инфицированных мышей. Изучив ткани под микроскопом, они выяснили, что проблемы с забывчивостью сопровождались структурными изменениями.
Однако спустя 120 дней после заражения гриппом структура мозга и прежнее поведение мышей возвращалось к тому уровню, который наблюдался у контрольной группы.
Иными словами, пишут авторы работы, два штамма (H3N2 и H7N7) вызывали нарушения памяти, которые были связаны со структурными изменениями нейронов в гиппокампе.
Штаммы также активизировали иммунные клетки в этой области в течение длительного времени и изменяли экспрессию генов, связанных с расстройствами (включая депрессию, аутизм и шизофрению). Эти данные свидетельствуют о том, что некоторые штаммы гриппа могут представлять угрозу для здоровой функции мозга.
Результаты следует считать предварительными, так как исследование проводилось на мышах, а не с участием людей. Тем не менее, отмечают учёные, мозги людей и грызунов функционируют схожим образом, по этой причине проведённая научная работа может дать некоторое представление о том, как грипп влияет на мозг людей и может продолжать оказывать воздействие даже после того, как человек почувствовал себя лучше.
Однако, уверены авторы работы, необходимо больше исследований в этой области.
Результаты исследования представлены в научном издании Neuroscience.
Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о создании первой универсальной ДНК-вакцины от всех штаммов вируса гриппа. Более того, учёные установили: во время простуды мужчины страдают больше женщин.
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