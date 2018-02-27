Японские истребители увязались за российским самолетом-разведчиком

Истребители военно-воздушных сил Японии вылетели навстречу российскому тактическому разведчику Су-24МР. По мнению командования Сил самообороны островного государства, боевой самолет ВКС РФ приближался к их границе в районе острова Хонсю. Но после появления истребителей, повернул обратно. В воздушное пространство Японии Су-24МР не зашел, сообщает агентство ТАСС.

И сегодня же самолетам Страны восходящего солнца пришлось вылетать еще раз, чтобы перехватить уже китайский разведывательный Y-9. Самолет КНР двигался от Корейского полуострова к японской Цусиме, но границ также не нарушил.

Су-24МР – это разведывательная модификация фронтового бомбардировщика. Обычно он вооружен очень скромно или вообще не имеет ни бомб, ни ракет. Вместо них самолет оснащен самым современным оптико-электронным оборудованием: радиолокационной станцией, несколькими разными фотоаппаратами и инфракрасной камерой.