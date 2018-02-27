Самир Насри дисквалифицирован на полгода за допинг

Французский полузащитник Самир Насри дисквалифицирован УЕФА на шесть месяцев за употребление допинга. В настоящее время 30-летний футболист не связан контрактом ни с одним из клубов.

В допинг-пробе Самира был обнаружен запрещенный препарат. ВАДА настаивало на годичной дисквалификации, но УЕФА предпочел сократить этот срок вдвое. У футболиста есть шанс оспорить свою дисквалификацию.

Самир Насри известен по выступлениям за сборную Франции, "Марсель", "Арсенал" и "Манчестер Сити". Последним клубом в его карьере был турецкий "Антальяспор". Насри хотел играть за "Зенит", но затем вел переговоры с испанским "Лас-Пальмасом".