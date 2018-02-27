Пожар на Кременчугской улице: парковка едва не стоила жизней

В Москве выясняют причины пожара на Кременчугской улице: днем там горел высотный жилой дом. Десятки людей едва не лишились жизни из-за припаркованных вокруг машин: пожарная техника долго не могла пробиться к горящему зданию. Что сейчас происходит на месте?

Эти кадры очевидцы сделали спустя несколько минут после начала пожара: спасатели по подъемнику взбираются на 11-й этаж. Из окон валит едкий черный дым. Он стремительно распространялся через общий коридор и лестницу по всем верхним этажам. Люди в панике начали выбегать на улицу.

В первую очередь спасатели начали эвакуировать жильцов. Дым, по сути, отрезал пути к отступлению. В общей сложности спасли 17 человек, в том числе троих детей.

Очаг возгорания находился в одной из квартир. Пламя уничтожило ее почти полностью. Мебель, техника, личные вещи — сгорело все имущество.

Спасатели прибыли на место ЧП достаточно быстро, но приступить к работе смогли не сразу. Дело в том, что подъездные пути к этому дому были перекрыты припаркованными машинами, и потребовалось дополнительное время, чтобы развернуть всю технику.

Спасатели справились с пожаром за 45 минут. Жильцов на время разместили в автобусах.

В результате пожара, к счастью, никто не погиб, но один человек пострадал. Жителей уже пустили обратно в квартиры. Сейчас коммунальные службы отмывают от копоти все внутри. А вот владельцу обгоревшей квартиры пока предоставят временное жилье. В управе пообещали помочь с ремонтом.