"Сибирь" обыграла "Авангард" в серии буллитов

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился в Омске, где играли две сибирские команды – местный "Авангард" и новосибирская "Сибирь" Соседи ведут борьбу за попадание в плей-офф Кубка Гагарина. "Сибирь" смогла взять верх в серии буллитов.

Игровое время завершилось вничью 1:1. Команды обменялись голами в середине второго периода. Степан Санников вывел "Сибирь" вперед, но через минуту с небольшим точным броском ответил Егор Мартынов. В серии буллитов преуспел игроки "Сибири", реализовавшие три броска. "Авангард" ответил одним точным попаданием. В итоге "Сибирь" взяла два очка, а "Авангард" – одно.

У "Сибири" стало 87 очков, и она занимает седьмое место в Восточной конференции. У идущего восьмым "Амура" тоже 87, а "Авангард", у которого 85 очков, идет девятым и остается за пределами плей-офф.