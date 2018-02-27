Минбороны призывает не препятствовать уходу мирных жителей из Восточной Гуты

Тема:
Конфликт в Сирии 1 час назад
Минбороны призывает не препятствовать уходу мирных жителей из Восточной ГутыЧитайте нас в Telegram
Российские военные делают все возможное для обеспечения перемирия в Восточной Гуте и призывают лидеров вооруженных группировок не мешать выходу мирного населения.
Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал глава Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
Он напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина с 27 февраля Минобороны России совместно с сирийскими властями началось проведение гуманитарной операции по обеспечению выхода мирных жителей, эвакуации больных и раненых из Восточной Гуты.
Евтушенко отметил, что ежедневно с 9:00 до 14:00 местного времени вводится режим прекращения огня.
По словам генерала, местное население информируется о гуманитарной паузке всеми доступными средствами. В частности, в населенных пунктах Дума, Джаубар и Арбил распространено свыше 180 тысяч информационных листов с указателями маршрута выхода из Восточной Гуты.
Также граждане оповещаются с помощью мощных звукопередающих устройств, СМС и сообщений по телевидению и радио.
Ранее сообщалось, что боевики открыли огонь, чтобы сорвать вывод мирных людей в безопасный район.
-
Восточная Гута: боевики бьют по дороге, не давая выйти мирным жителям1 час назад
-
Обстрел гумкоридора в Сирии: Лавров не верит в искренность "Джейш аль-Ислам"5 часов назад
-
Москва сожалеет, что некоторые страны игнорируют бесчинства в Восточной Гуте7 часов назад
-
По гуманитарному коридору в Восточной Гуте ведется минометный огонь9 часов назад
-
В Восточной Гуте началась первая гуманитарная пауза11 часов назад
-
Посол России призовет Лондон повлиять на боевиков в Восточной Гуте16 часов назад
-
Боевики используют мирных жителей как живой щит
- Расширенные полномочия: ФСО будет бороться с кибератаками
- Украинский министр напугал всех Россией и упал в обморок
- Организатор "кокаинового канала" из Аргентины скрывается в ФРГ
- Киевлянка, пожарившая яичницу на Вечном огне, получит 4 тысячи евро
-
Кто подставил русского спортсмена: круг подозреваемых сужается
- Испанские фанаты с молотками и бензином вышли на "охоту на русских"
- "Угольный министр" ДНР создал банду из собственных подчиненных
- Дезертир явился с повинной спустя 25 лет: теперь ему грозит срок
- Полиция отказалась отпустить Настю Рыбку под залог
-
Первый обзор новейшего фургона Mercedes-Benz Sprinter
- Kia представила обновленную Optima для Европы
- Lexus показал свой новый компактный кроссовер
- Новая Toyota Camry для России: раскрыты двигатели, коробки и оснащение
- Хит-парад. Самые массовые военные автомобили СССР и России
-
Дебют Пауэлла в Конгрессе США: чего ожидать?
- "Газпром" улучшил прогноз добычи газа
- Доллар достиг минимума июля 2015 года
- 20 лучших городов для гурманов
- "Аэрофлот" увеличил допустимые размеры ручной клади
- Минтранс: аэропорты уравняют тарифы для авиакомпаний
-
Вдове и дочери Задорнова не нужно его наследство
- Что можно купить в Барселоне по цене московской двушки
- Нестандартная планировка: от каких идей лучше отказаться
- 5 лучших городов для жизни в России
- 4 способа легально снизить плату за ЖКХ
-
Популярное дорогое лекарство оказалось не лучше аспирина
- Сколько соли нужно человеку, чтобы выжить?
- Красное вино полезно для зубов
- Правда или миф: нравится ли мужчинам худоба
- Бургер, пиво, шаурма: отказаться от вредной еды сложно, но можно
-
Гуманитарный коридор под обстрелом
- Росатом строит сверхмощный ледокол "Лидер"
- Арктический циклон "Москва-Париж" накрыл Россию и Европу
-
Известного певца друг зарезал на день Святого Валентина
- Следователи выясняют причину смерти девочки в детском саду
- Подозреваемый в педофилии мужчина прошел полиграф
- Суд приговорил к 12 годам колонии москвичку, утопившую дочь в ванной
- Массовая погоня за "бешеной" десяткой попала на видео
-
Nokia воскресила телефон из "Матрицы"
- От микроволновок к умным городам: первый век Panasonic
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- В Angry Birds теперь можно заработать деньги
- Гид покупателя: доступный смартфон с "высоким" экраном
- Используете uTorrent? В торрент-клиенте нашли серьезную "дыру"
-
В столичной подземке прошел рэп-баттл
- Москвичи осваивают новое кольцо столицы
- Парковочных хамов в столице становится меньше, но они не сдаются
- В Балашихе хозяин превратил квартиру в хостел
- В Хамовническом суде - решающее заседание по делу автохама на BMW
- В "Аптекарском огороде" началась "Репетиция весны"
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Чем чревато заявление Трампа о видеоиграх
- 10 культовых личностей игропрома
- В познавательном режиме Assassin's Creed: Origins "срам" решили прикрыть
- ООН из Civilization внутри реальной ООН оказалась фейком
- Трамп обвинил видеоигры в пропаганде насилия
-
Археологи обнаружили "подпись" библейского пророка Исаии
- Global Virome: вирусы-убийцы человечества вычислят до атаки
- Просмотр телевизора повышает риск возникновения смертельно опасных тромбов
-
"Лед" уже в кино: отзывы критиков
- Сайт "Тухлые помидоры" вычислил пять худших сериалов
- Лучшие полицейские фильмы
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Актриса Елена Захарова рассказала о смерти дочери и предательстве мужа
- Исповедь певицы Кати Семеновой: "Муж хотел моей смерти!"
- Карине Мишулиной угрожают расправой фанаты Тимура Еремеева
- После ухода Державина Бабаян нашла силы раскрыть правду о муже
-
Кинокритики начали голосование за будущих лауреатов "Оскара"
- В Мексике обнаружены останки человека, жившего 10 тысяч лет назад
- В Российской академии наук появился Совет старейшин
- Россия вошла в десятку лучших туристических направлений мира
Ранее по теме
СейчасПоказать все новости
Картина дня
Самое читаемое
Авто.Вести.Ru
Экономика
Недвижимость
Вести.Медицина
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести-Москва
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
ДТП с автобусом в Башкирии: погибших уже девять
Валерий Гаркалин попал в реанимацию Склифа
6 вредных привычек американцев, заразивших весь мир
Нужна помощь: Камилу Даянову спасет срочная операция на сердце
Операции и анестезия ухудшают память
Роструд: отдохнем 8-9-10-11 марта!
"Авангард" вышел в полуфинал Кубка России
В столичной подземке прошел рэп-баттл
60 минут. Россияне вырвались из девяностых
Частная компания заявила о взломе iPhone X
Попавший под фуру байкер отделался парой ссадин
Дагестанский министр ЖКХ мог сбежать из России
Kia представила обновленную Optima для Европы
ВАДА готовит новую атаку на российский спорт
В Британии ягненок считает, что он собака
20 лучших городов для гурманов
Стародачный вопрос
Умерла старейшая актриса столичного театра имени Маяковского
Безобидная шалость: 11 самых озорных мультперсонажей
Фильм "Лёд" собрал в прокате уже больше 1 миллиарда рублей
Малышке Вике нужна помощь на пересадку почки
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере