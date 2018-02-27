Минбороны призывает не препятствовать уходу мирных жителей из Восточной Гуты

Российские военные делают все возможное для обеспечения перемирия в Восточной Гуте и призывают лидеров вооруженных группировок не мешать выходу мирного населения.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал глава Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина с 27 февраля Минобороны России совместно с сирийскими властями началось проведение гуманитарной операции по обеспечению выхода мирных жителей, эвакуации больных и раненых из Восточной Гуты.

Евтушенко отметил, что ежедневно с 9:00 до 14:00 местного времени вводится режим прекращения огня.

По словам генерала, местное население информируется о гуманитарной паузке всеми доступными средствами. В частности, в населенных пунктах Дума, Джаубар и Арбил распространено свыше 180 тысяч информационных листов с указателями маршрута выхода из Восточной Гуты.

Также граждане оповещаются с помощью мощных звукопередающих устройств, СМС и сообщений по телевидению и радио.

Ранее сообщалось, что боевики открыли огонь, чтобы сорвать вывод мирных людей в безопасный район.