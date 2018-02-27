Парковочных хамов в столице становится меньше, но они не сдаются

Количество нарушений правил парковки в Москве снизилось почти на 10 процентов по сравнению с прошлым годом, и с каждым месяцем машин эвакуируют все меньше. Такие данные опубликованы на сайте "Московского паркинга". Однако в городе остаются места, где справиться с автохамством пока не удается. Не помогают ни предупреждения инспекторов ДПС, ни штрафстоянки. Почему?

Пешеходная зона на Нагатинской улице каждое утро, по сути, превращается в стихийную парковку. Машины внаглую едут по тротуару, распугивая людей. Самые нетерпеливые сигналят и моргают фарами.

— Разойтись сложно, тем более когда не почищено. То есть, если машина проезжает, то пешеход заходит в снег!

— Почему здесь по тротуару ездите? Вы же знаете, что нарушаете правила?

— Да.

— А почему тогда заехали сюда?

— Попросили.

Водители оправдываются: мол, запрещающих знаков нигде нет, а под слоем снега газон не виден.

— Вот тротуар.

— Но здесь же парковка.

— Где знак висит, что это парковка?

— Вот машины все стоят.

— Ну — они все нарушают правила!

"Вот там бетонные блоки лежат, они их постоянно сдвигают. Потом их ставят на то место, либо жители, либо кто-то, и машины опять паркуются здесь. Вообще здесь тротуар. Всегда он здесь был и есть", — рассказывает прохожий.

— Вы нарушаете статью ПДД, которая вам запрещает остановку, стоянку на тротуаре!

В центре Москвы — та же самая картина: стихийная парковка на пешеходной зоне появилась под окнами офисного здания.

— Почему здесь паркуете машину?

— На минутку приехал.

— Это же тротуар.

— Не знаю, машины стоят. Я хотел поставить

Это — самая популярная отговорка нарушителей. Правда, увидев инспектора и эвакуатор, водители моментально выбежали на улицу, чтобы переставить машины.

— Мы реально не знали! Мы приехали просто по работе!

— Как вы не знали? Это же тротуар!

— Это моего друга.

"Водители, сами понимаете, когда к ним подходишь, говорят: я всего лишь на три минутки, командир. Всем все равно. Хотя если дальше проехать — платная парковка, 40 рублей в час. Проблем никаких нет", — говорит инспектор ДПС Александр Ершов.

А это — улица Куусинена: на тротуаре даже образовалась снежная колея.

— Почему здесь паркуетесь?

— А где парковаться?

— Это ж тротуар!

— Вообще, конечно, плохо!

Те, кто пару раз нарвался на эвакуацию, как правило, предпочитают поискать нормальное место для автомобиля. Возможно поэтому случаев такой хамской парковки в последнее время все-таки становится меньше.