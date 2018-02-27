В Германии представили камеру, которая бьет фотографа током, подсказывая нужный ракурс

Немецкий дизайнер Петер Бучковски создал камеру-электрошокер Prosthetic Photographer, который, по задумке автора, должна подсказывать фотографу идеальный ракурс. Встроенный в гаджет искусственный интеллект слегка бьет человека за объективом током, когда камера оказывается в нужном положении, сообщает Engadget.

Алгоритму устройства показали 17 тысяч фотографий, которым люди проставили оценки. Это было сделано для того, чтобы гаджет научился отличать удачный кадр от неудачного. Впрочем, по мнению большинства фотографов, пока снимки, сделанные с помощью Prosthetic Photographer, получаются скучными и одинаковыми, как из фотостока. Автор устройства заявил, что будет его дорабатывать.